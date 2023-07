San Lorenzo al Mare: un'estate di sole, mare e buona cucina con grandi chef liguri

La Marina di San Lorenzo e l’hotel Riviera dei Fiori informano sui prossimi eventi in programma per questa estate.



"Tra luglio e agosto la Marina di San Lorenzo e l’hotel Riviera dei Fiori, nel bellissimo giardino accanto alla spiaggia, ospiteranno uno dei più grandi chef della nostra preziosa Liguria: Davide Zunino, che ha esportato i sapori e la fantasia della cucina mediterranea in tutta Europa per riportare nella terra in cui è nato, Taggia, il suo talento perfezionato da questa straordinaria esperienza internazionale.

Quattro date e quattro menù diversi per un solo palato: il vostro. Lo chef Zunino, infatti, per quest’evento esclusivo ha un solo desiderio: aiutarvi a riscoprire i sapori che credevate di non poter apprezzare.

Come diceva Anthelme Brillat-Savarin, la buona cucina può emergere da poveri territori, l’innovazione deve assecondare la tradizione e un grande chef cucina anche le radici. La monotonia è nemica dell’arte culinaria e lo chef Zunino, che la sconfigge ogni sera nelle sue cucine, vi mostrerà come la fantasia e la creatività possono più dei più rari ingredienti.

Se credevate di non saper apprezzare il pesce, dovreste assaggiare la tartare di pescato condita col wasabi, la spuma di olio, l’ajo blanco e il margarita;

Se credevate che il plancton fosse buono solo per le balene, dovreste provarlo col gambero di Sanremo, l’ostrica fritta e la lattuga di mare;

Se il vostro palato non ha mai tollerato il cervo, dovreste dargli l’opportunità di accostarlo al purea di patate americane e al coulant di bacon e parmantier.

La serata sarà animata dal DJ Mr.Rouge Deface.

28 luglio all’Hotel Riviera dei fiori (San Lorenzo al Mare)

Cosa c’è di meglio che godersi l’ora del tramonto in spiaggia perdendosi tra le pagine di un grande autore?

La Riviera dei Fiori la conosciamo come meta di grandi sportivi e amanti del mare, ma la spiaggia è da sempre uno dei prediletti luoghi di contemplazione dell’uomo: pensiamo ad Albert Camus, Giovanni Pascoli e Giacomo Leopardi, che nel riflesso del mare hanno trovato l’ispirazione per opere che hanno segnato la storia della letteratura.

Noi vogliamo tener viva questa importante lezione del mare inaugurando quella che desideriamo diventi una tradizione: una serie di appuntamenti con l’autore organizzati nella splendida cornice della baia di San Lorenzo, che inizierà quest’anno con la serata del 28 luglio.

L’appuntamento sarà con Bruno Gambarotta e Claudio Porchia che presenteranno le loro ultime due creazioni:

Fuori Programma del grande giornalista Rai Bruno Gambarotta dove, con grazia e divertimento, ricompone il memoir di un uomo che ha attraversato la seconda metà del Novecento da un osservatorio più unico che raro, e ci restituisce dall’interno una visione originale della più grande e popolare industria culturale italiana.

Sanremo Story: gli anni in bianco e nero del Festival della canzone di Claudio Porchia Una divertente storia dei primi 25 anni del Festival della Canzone Italiana, ospitati dal casinò di Sanremo dal 1951 al 1976, che rappresenta l’occasione per ricordare un evento che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese.

10 agosto a Marina degli Aregai

La notte di San Lorenzo le stelle scenderanno sulla spiaggia: ad accoglierle ci sarà Marina degli Aregai, che nella cornice del suo splendido giardino ospiterà la sfilata delle creazioni invernali di MonicaDani Fashion, boutique storica di Arma di Taggia.

Capi spalla, abiti di alta sartoria e preziose pochette saranno i protagonisti assoluti della serata, rivaleggiati soltanto dalle meravigliose modelle che li sfoggeranno sulla passerella.

A ricevere gli ospiti ci saranno Beatrice Parodi, che farà gli onori di casa, Monica e Daniela Pisano le mitiche sorelle Fashion che animeranno la serata con le loro creazioni e la Signora del Galateo: Barbara Ronchi della Rocca che con i suoi consigli di stile detterà le regole per la una moda di classe. Non potrà mancare un omaggio alla cucina ligure, un aperitivo gourmet delizierà gli ospiti sotto la pioggia di stelle di San Lorenzo. La serata sarà accompagnata dalle musiche del DJ Mr. Rouge Deface.

Dal 29 luglio al 2 settembre ore 16,30 a Marina degli Aregai

Se il vostro cocktail preferito è fatto di pomeriggi d’estate, spiaggia e mare forse non lo avete mai assaggiato condito con la musica dei The Klub: venite a trovarci tutti i sabati dal 29 luglio al 2 settembre per godere delle mitiche feste all’insegna della musica e divertimento: a partire dalle 16,30 potrete alternare nuotate e deliziarvi con gli affascinanti e versatili drink della nostra barwomen: Giulia. Fino a notte fonda….

15 agosto Marina degli Aregai

Shakespeare aveva un sogno e dove lo colloca? Nella notte di mezza estate

Non abbiamo disturbato Puk, il folletto dispettoso perché ci venga in aiuto nella realizzazione dell’evento, ma faremo il possibile per stupirvi con Max P DJ folletto genovese …..

Festa in spiaggia a partire dalle 16,30 nella splendida cornice di Marina degli Aregai, col sole in fronte… sempre!!!".