Imperia: importuna e minaccia le cassiere di un supermercato, 34enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Radiomobile di Imperia hanno arrestato un 34enne sudanese ma residente in provincia di Imperia, nei pressi del supermercato Carrefour di via Giannetti.

L’uomo era ubriaco e stava disturbando i dipendenti ed alcuni avventori. Il 34enne, attualmente domiciliato al centro di accoglienza per migranti gestito dalla cooperativa sociale ‘Jobel’ di via Anna Frank, importunava le commesse ed i dipendenti del supermercato, chiedendo di poter acquistare altre bevande alcoliche.

Al rifiuto delle commesse, le ha minacciate e si poi scagliato anche contro i Carabinieri, che però lo hanno immediatamente immobilizzato e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed è in attesa del rito per direttissima.