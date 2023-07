Punto nascite di Sanremo: sindaci del distretto chiedono un incontro urgente all’assessore Gratarola

Questa mattina a Palazzo Bellevue si sono riuniti i sindaci del Distretto Sociosanitario Sanremese per richiedere la riapertura del punto nascite e del reparto pediatria dell’Ospedale Borea di Sanremo, nel rispetto del vigente Piano Sociosanitario. Il vertice di oggi segue di pochi giorni l’analoga iniziativa dei sindaci del distretto ventimigliese.

L’Ospedale Borea di Sanremo, infatti, è l’unico Dea di I livello in provincia di Imperia e centro provinciale dell’Emergenza e, in quanto, tale secondo il vigente Piano Sociosanitario, sarebbe sede del punto nascite provinciale, i cui lavori di ristrutturazione e ammodernamento sono da poco terminati per un investimento complessivo di circa cinque milioni di euro.

I sindaci hanno ricordato le rassicurazioni fornite dal Presidente Giovanni Toti sul fatto che il punto nascite dell’Ospedale Borea, chiuso temporaneamente per destinare il Borea a struttura Covid provinciale, avrebbe riaperto non appena terminati i lavori di ammodernamento previsti, ed evidenziato come da parte di ASL1 e Regione Liguria si sia sempre sostenuto che il nuovo Piano Sociosanitario avrebbe previsto un solo punto nascite provinciale, con Sanremo in posizione baricentrica, considerando anche la complessa morfologia del territorio che porta a dilatare i tempi di percorrenza con i conseguenti rischi per le puerpere ed i nascituri ed il numero della popolazione residente sul territorio del ponente.

Tuttavia, nel corso dell’ultima Conferenza dei Sindaci Asl 1 tenutasi il 29 giugno, si è appreso per la prima volta l’intenzione di procedere a realizzare due punti nascite in provincia con un’ipotetica differenziazione tra “parti naturali” e “parti a rischio” e rimandando la riapertura del punto nascite dell’Ospedale Borea di Sanremo ad un incerto reperimento di nuovi medici, concetto ribadito recentemente a mezzo stampa dall’assessore regionale Gratarola con l’impegno a riaprire il punto nascite e il reparto pediatria dell’Ospedale Borea di Sanremo entro l’autunno.

Per questo motivo, permanendo le perplessità tecniche già espresse da diversi Sindaci in sede di Conferenza plenaria sulla sostenibilità di un doppio punto nascite in termini di risorse umane e di standard di sicurezza, i sindaci del distretto sanremese hanno richiesto un incontro urgente al fine di comprendere meglio le modalità con cui Regione Liguria intende riaprire il punto nascite di Sanremo.