Taggia: in piazza Chierotti si balla con la magia degli AbbaFever

Portare la musica degli ABBA, le loro sonorità anni '70 alle nuove generazioni. Questa la missione dell'associazione Fare Musica e del Comune di Taggia che hanno organizzato per domani sera in piazza Chierotti il concerto degli AbbaFever. L'appuntamento è fissato per le 21.30.

Gli AbbaFever nascono da un'idea di due colleghe con la stessa passione per la musica. Quattro musicisti provenienti da diverse realtà, due vocalist con alle spalle un repertorio che spazia dal pop, alternative, etnico, lirico e jazz compongono questa originale band milanese di amici affiatati che faranno ballare e divertire il pubblico. Sonorità ricercate, armonizzazioni sono il punto forte degli AbbaFever e con un impatto visivo e scenografico, fondamentale al giorno d’oggi, coinvolgeranno piazza Chierotti.