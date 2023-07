Rovere d'Oro, premiati ieri Chitarra e Arpa: proseguono le prove del 34° concorso 'Giovani Talenti'

Anche quella di ieri è stata una giornata molto intensa al Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale “Giovani Talenti” e “Premio Rovere d’Oro 2023" (Direttore Artistico Christian Lavernier) che si svolge a San Bartolomeo al Mare sino al 23 luglio.

La Giuria ha ascoltato durante il giorno le audizioni per le categorie Chitarra e Arpa, al termine delle quali ha consegnato i primi premi di categoria a Riccardo Laganà (Italia) 7 anni per la categoria C1, a Pei Liangda (Italia-Cina) 9 anni per la categoria C2, a Aurora Falcone (Italia) 14 anni per la categoria B3, a Davide Frassoni (Italia) 24 anni per la categoria B6. Tutti primi premi di categoria.

I quattro giovani talenti sono stati premiati anche con la partecipazione al concerto sul Sagrato del Santuario di NS della Rovere, che ha avuto luogo nel corso di una serata calda e intensa grazie alle note avvolgenti dei tre maestri David Fons, David Apellaniz e Oscar Olivier, rispettivamente alla viola, al violoncello e al pianoforte. La passione e l’impegno dei giovani talenti sono state tangibili e visibili anche attraverso lo sguardo fiero e commosso dei loro familiari, appagati del lungo viaggio che li ha portati a San Bartolomeo al Mare.

Ancora una volta, importante e molto gratificante la risposta del pubblico, con la piazza gremitissima. Oggi le audizioni proseguono con Archi e Fiati. I migliori talenti di oggi si esibiranno (ore 21:15) questa sera sul Sagrato, dove il Rovere D’oro Night Live propone le esibizioni di Lorenzo Famà, pianoforte, Gandhi Saad, violino, Nicole Costoli, pianoforte, tutti e tre Premio Rovere d’Oro nel recente passato.