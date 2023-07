Antonio Padellaro a Imperia presenta il suo ultimo libro 'Confessioni di un ex elettore'

Antonio Padellaro sabato 22 luglio a Imperia per la manifestazione Approdo. Con il suo ultimo libro “Confessioni di un ex elettore” partecipa agli incontri promossi dalla CNA di Imperia.

Sabato 22 luglio alle ore 21.00 con ingresso libero, a Imperia sul Molo lungo di Oneglia, introdotto dal giornalista Claudio Porchia, Antonio Padellaro presenterà il suo ultimo libro. Un pamphlet che è una confessione allargata con una certa dose di contaminazione di generi dentro una notevole confusione. Lo stesso trambusto interiore che ci agita in parecchi. Ci siamo davvero chiesti chi fossero i 22.840.317,5 cittadini italiani (il 44,90%) che alle Politiche del 25 settembre 2022 non sono andati a votare? E perché lo hanno fatto? Trattandosi di circa metà della popolazione italiana adulta questa Confessione di un ex elettore cerca di cucire le più diffuse pulsioni – razionali, irrazionali, rabbiose, beffarde, ingenue – di tale monumento al non voto. Per esempio, lo sgomento di chi dopo aver votato per una vita a sinistra un brutto giorno si risveglia fan di Giorgia Meloni. Quanto all’autore si riconosce in quel cittadino tormentato, diviso, dimezzato, scisso tra una lunga consuetudine ai seggi e la tentazione di starne lontano. Soprattutto, in seguito al suicidio-catastrofe del centrosinistra che ha spianato la strada al governo Meloni. o. Lo stesso trambusto interiore che ci agita in parecchi. Un graditissimo ritorno dopo il successo della sua presenza alla Fiera del Libro di Imperia.

L’incontro si chiuderà con una degustazione di prodotti con la Lavanda Imperia, in collaborazione con l’Associazione della Lavanda Riviera dei Fiori, che hanno incuriosito molto anche lo scrittore…