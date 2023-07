Ventimiglia, tartaruga d'acqua dolce incastrata tra gli scogli: salvata dal soccorso veterinario Val Nervia (Foto e video)

Il soccorso veterinario Val Nervia, oggi a Ventimiglia, ha salvato da morte certa una tartaruga d'acqua dolce, che era stata gettata in mare.

L'animale, che non è adatto a vivere in acque salate, era incastrato tra gli scogli lungo la passeggiata mare di Ventimiglia. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori la testuggine è stata immediatamente risciacquata con acqua dolce e trasportata alla clinica veterinaria.

"I responsabili dell'abbandono, ancora ignoti, sono punibili a norma di legge, oltre per l'evidente maltrattamento dell'animale" - commenta Igor Cassini del soccorso veterinario Val Nervia - “Lasciare questi animali in natura, tra l'altro, è un reato molto grave in quanto sono animali alloctoni invasivi e dannosi per l'ecosistema”.