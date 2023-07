Rilascio della firma digitale: la Confartigianato diventa sportello della Camera di Commercio

La Confartigianato della provincia di Imperia guarda sempre di più all’innovazione e diventa sportello della Camera di Commercio per il rilascio dei dispositivi per la firma digitale.

Che cosa è la firma digitale? Si tratta dell’equivalente informatico di una firma autografa classica, che viene inserita nei documenti digitalizzati che ad oggi ha a tutti gli effetti valore legale. La firma digitale è una firma elettronica qualificata che garantisce:

· l’autenticità della firma apportata che certifica la corrispondenza tra l’autore della firma e la firma apposta;

· la possibilità di non poter alterare il documento;

· la validità del documento così come se fosse stata apposta una firma autografa.

Per ottenere il dispositivo di firma digitale, previo appuntamento sarà possibile recarsi presso le sedi di Ventimiglia in Via della Repubblica 9, Bordighera in Via Aurelia 73, Imperia in Piazza De Amicis 18 e di Sanremo in Corso Nazario Sauro 36. Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo rizzi@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524520.