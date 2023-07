Sanremo: manutenzione e pulizia nella parte iniziale del consiglio comunale

Il consiglio comunale di Sanremo, nella sua parte iniziata dedicata alle interpellanze, si è aperta con il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Lombardi che ha chiesto interventi su via Margotti “dove le radici sollevano l’asfalto, con problemi per motocicli e carrozzelle - ha detto – nel primo tratto, con la collaborazione dell’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, erano già stati effettuati dei lavori. Chiedo quindi se ci siano le disponibilità economiche per proseguire. Inoltre chiedo una manutenzione ordinaria nel parco giochi”.

“Gli interventi a Sanremo per la manutenzione sono molteplici e le risorse sono limitate – ha risposto Massimo Donzella - Ma è chiaro che se siano presenti le condizioni che richiedono un ulteriore intervento sarà oggetto di programmazione”. “Nel parco giochi – ha aggiunto l’assessore Mauro Menozzi – tutte le conifere sono state sottoposte a trattamento specifico. Il parco è inoltre inserito nel programma di controllo attivato anche nel 2023. Sulla strada a salire dovremo completare l'ultimo tratto, dopo l’estate, con le piante mancanti”.

Sempre Luca Lombardi ha presentato un nuovo documento sulle condizioni del posteggio di Coldirodi, in via Umberto dislocato su tre livelli, dove erano presenti punti luce non funzionanti e sporcizia. “Ora la situazione è migliorata – ha precisato – Chiedo se la zona in futuro possa essere dotata di telecamere”. “Andremo ad inserire un punto nell’attuale contratto, relativo alle pulizia, in modo che ci sia una cadenza fissa in modo da garantire pulizia e sicurezza – ha risposto l’assessore Massimo Donzella – Ci confronteremo poi sulle telecamere per valutare come poter completare anche questo aspetto”.

In una terza interpellanza Luca Lombardi ha sottolineato lo stato di pericolosità di alcune reti danneggiate in zona Sud Est, situazione che nel frattempo è stata risolta dopo la prima segnalazione.