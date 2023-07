Sanremo: sold out per la prima data della rassegna ‘Unojazz&blues 2023’ con gli Yellowjackets

Tutto esaurito ieri sera al teatro dell’opera del Casinò di Sanremo per la prima data dell’Unojazz&Blues.

La rassegna è stata aperta dai leggendari Yellowjackets che hanno letteralmente infiammato la platea con il loro sound.

Con 46 anni di carriera e centinaia di concerti in tutto il mondo i Yellowjackets sono noti per la loro continua ricerca e sperimentazione di nuovi sound e contaminazione con nuovi stili. La formazione attuale che ha visto calcare ieri sera il palco sanremese era composta da: Bob Mintzer al sax, Russel Ferrante al piano, Dane Alderson al basso e Will Kennedy alla batteria.

Applausi anche per i The Brilliant Tina Linetti’s che hanno aperto la serata.

La rassegna, sotto la direzione artistica del giornalista e conduttore radiofonico Massimo Cotto e con la collaborazione di Mara De Scalzi per il progetto Unojazz&Blues Contest, si snoderà in altre 5 date che fino all'8 ottobre trasformeranno Sanremo in capitale del jazz e del blues.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Prossimo appuntamento domenica 23 alle ore 21 con gli Nine Below Zero. La rassegna è patrocinata dal Comune di Sanremo.

Per ulteriori informazioni e per il calendario completo delle serate consultate il sito www.unojazzandblues.it e i canali social.