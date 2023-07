'Parlando con le Stelle', una passeggiata turistica a Perinaldo nell'ambito del progetto ‘conoscere i Borghi della Lavanda della Riviera dei Fiori’,

Il progetto lavanda nel 2024 compirà 10 anni ed allora si stanno preparando diverse attività per festeggiare questo importante traguardo.



"Dopo l’esperienza rivolta alle aziende agricole a fine maggio - si spiega nel comunicato -, il 21 luglio parte il progetto ‘conoscere i Borghi della Lavanda della Riviera dei Fiori’, progetto preparato con l’Associazione Produttori Lavanda Riviera dei Fiori, Endas Imperia, Intemelia Cult, che si dedica all’immagine turistica delle Amministrazioni che hanno creduto e sostenuto il progetto con le loro delibere e la creazione dell’areale di produzione.



Di parte da Perinaldo con l’evento Parlando con le Stelle, passeggiata turistica con lo scopo di far rivivere i personaggi legati al territorio di Perinaldo: l’Astrofisico e Alchimista Gian Domenico Cassini sua moglie Genevieve la regina di Svezia Maria Cristina il Re Sole l’incappucciato la sorella Angela Maria Cassini e la maga esoterica di Perinaldo.



I partecipanti alla passeggiata Parlando con le Stelle saranno presi per mano e condotti nel fantastico mondo delle Stelle, ascoltando e vedendo la narrazione delle scoperte di Cassini, scoprendo aneddoti mai

visti e sentiti che hanno portato a vere e proprie scoperte rivoluzionarie nel mondo dell’astronomia.

Sarà una passeggiata condita da scienza ed emozioni che generano un’Alchimia sognante.

Gli autori e attori di Parlando con le Stelle saranno: Marta Laveneziana, artista poliedrica ed eclettica del territorio che in questa occasione si misurerà come costumista, truccatrice ed attrice. Un’ equilibrista dell’arte pronta a stupire ed incantare lo spettatore: Brigida Melga, attrice formatasi in diverse scuole teatrali di Genova, Milano e Imperia capace di trasformare le formule matematiche in vere e proprie emozioni, generosa ed allo stesso tempo leggera nella sua recitazione: Enrico Cenderelli, attore di testo e improvvisatore sempre alla ricerca di linguaggi nuovi ed innovatori. Un Guitto che cerca nella leggerezza di incantare lo spettatore generando in lui la risata. Tiene una forte passione per i progetti artistici che lo porta ad organizzare e dirigere diverse rassegne artistiche nel territorio e al di fuori della regione Liguria.



Questi tre attori e attrici si definiscono dei Solventi Ribelli perché si fanno contaminare dall’ arte tutta restituendola allo spettatore sotto forma di emozione e passione. Parlando con le Stelle contiene tutti gli elementi per sognare, contemplare ed emozionarsi nel conoscere attraverso le stelle l’umano sentire.

ed uscimmo a riveder le stelle...".



Due le uscite una alle ore 19.30 l’altra alle ore 21.30, partecipazione gratuita con obbligo di prenotazione tramite whatsapp al numero 348 7058644