Sanremo, ribaltone quote: Sal Da Vinci in vetta, Fedez-Masini inseguono. Premi speciali ed Elettra ultima

Nel giorno del giudizio del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci piazza l’allungo decisivo e vola in testa alla lavagna dei bookmaker per la vittoria finale. “Per sempre sì” scavalca tutti e, come riporta Agipronews, è ora favorita a 2,75 su Better.

Alle sue spalle scivolano i leader fino a venerdì Fedez e Marco Masini, ora proposti a 3,00 su William Hill. Completa il podio delle quote la grande favorita della vigilia, Serena Brancale, salita a 4,50. Prosegue il percorso positivo di Arisa, sempre in top-5 e outsider a 7,50, davanti a Sayf a 9. Più staccata la regina delle cover Ditonellapiaga, offerta a 20, come “I Romantici” di Tommaso Paradiso.

PREMI SPECIALI – Il gran finale non assegnerà solo il titolo, ma anche i riconoscimenti di categoria. Per gli analisti di Snai comanda Ermal Meta con la toccante “Stella Stellina”, avanti sia per il Miglior Testo (1,50) sia per la Critica (2,00). Lotta tutta al femminile per il Premio Sala Stampa, con Ditonellapiaga in pole a 2,50 su Serena Brancale a 3,00.

ELETTRA ULTIMA – Nonostante l’energia portata sul palco, Elettra Lamborghini non raccoglie i favori di pubblico e addetti ai lavori: il suo 30° e ultimo posto a Sanremo 2026 è offerto a 2,50, davanti a un volto storico dell’Ariston come Francesco Renga, visto a 4,00.