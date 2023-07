Bimbo azzannato da un pitbull a Vallecrosia: rischia di perdere la vista da un occhio

È servito un intervento chirurgico di quattro ore per rimarginare anche solo parzialmente le ferite riportate al volto dal bambino di due anni che ieri a Vallecrosia è stato azzannato da un pitbull all’interno di un appartamento nella zona del solettone.

Traportato d’urgenza in elicottero al ‘Gaslini’ è stato subito operato. L’intervento multispecialistico si è protratto sino all’una di notte e ha visto impegnata una equipe di anestesisti rianimatori chirurghi maxillo facciali, otorini e oculisti. Il bambino presentava gravi lesioni al bulbo oculare, al naso e una frattura alla mandibola. Il team dell’Istituto ‘Gaslini ‘e dell’ospedale ‘Galliera’ è riuscito a intervenire tempestivamente per cercare di salvare l’occhio del piccolo, e ricomporre naso e mandibola.

Le ferite hanno causato un danno alla palpebra e, come si legge il bollettino del ‘Gaslini’, “attualmente non è possibile stabilire l’eventuale entità del danno causato dal trauma al nervo ottico e la funzionalità visiva dovrà essere valutata nel corso nelle prossime settimane”. Il bambino ora è stabile e sta procedendo il suo decorso post operatorio in terapia intensiva.

Intanto a Vallecrosia proseguono le indagini dei Carabinieri per stabilire con esattezza che cosa sia accaduto all’interno dell’appartamento. Stando alle informazioni trapelate pare che il cane conoscesse già il bimbo e ieri, per cause ancora da accertare, gli si sia scagliato contro con particolare ferocia.

Il cane è stato successivamente affidato al servizio veterinario di Asl1 che si occuperà poi della verifica delle sue condizioni e del suo benessere psicofisico per poi iniziare il percorso di rieducazione.