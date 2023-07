Sanremo: dal Casinò via alla rassegna Unojazz&Blues, sul palco i Yellowjackets

Stasera i Yellowjackets apriranno la rassegna Unojazz&Blues che quest'anno si svolgerà Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo. Inizio previsto alle 21 per un evento a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, il teatro aprirà dalle ore 20. I tradizionali concerti estivi dedicati alla musica di qualità, organizzati da Unoenergy, azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia e nei servizi di efficientamento energetico.



"Con 46 anni di carriera e centinaia di concerti in tutto il mondo, gli ambasciatori del jazz fusion sono noti per la loro continua ricerca e sperimentazione di nuovi sound e contaminazione con nuovi stili. La formazione attuale vede Bob Mintzer al sax, Russel Ferrante al piano, Dane Alderson al basso e Will Kennedy alla batteria. Apriranno i The Brilliant Tina Linetti’s" - ricordano gli organizzatori.



La rassegna, ha il patrocinio del Comune di Sanremo e si svolge sotto la direzione artistica del giornalista e conduttore radiofonico Massimo Cotto e con la collaborazione di Mara De Scalzi per il progetto Unojazz&Blues Contest, si snoderà in sei date che da oggi fino all'8 ottobre trasformeranno Sanremo in capitale del jazz e del blues. In programma nomi di primo piano del panorama nazionale ed internazionale come Nine Below Zero, Billy Cobham e Gegè Telesforo e un omaggio davvero particolare al grande Lucio Battisti.