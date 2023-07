Imperia: serata culturale con Gabriella Badano dal titolo 'Torrazza: da comune autonomo alla fusione in Imperia'

Serata culturale domani sera, mercoledì 19 luglio a partire dalle ore 21.15 a Torrazza.

Nell’ambito delle manifestazioni per il centenario della nostra città, in collaborazione con gli '11 comuni per Imperia' l’associazione Culturale e Sportiva Valle Prino in terrazza organizza una Passeggiata itinerante L’appuntamento è in Piazza san Giovanni, nel centro storico di Torrazza alle ore 21,15 vi sarà una conversazione con Gabriella Badano dal titolo 'Torrazza: da comune autonomo alla fusione in Imperia'.

Al termine, un trasferimento a piedi, per le antiche strade medioevali fino alla Torre Anti Barbaresca, dove alle ore 22.00 si rivivrà una rievocazione in costume ambientata nel secolo XV, tratta dal libro di Giovanni Donaudi scritto nel 1871 intitolato 'Annina di Torrazza'.

L’ingresso è libero.