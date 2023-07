Festival Internazionale di Musica da Camera: mercoledì Paolo Fresu & Rita Marcotulli duo

Al 60esima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, mercoledì alle 21,30 in piazza dei Corallini si esibirà il Paolo Fresu & Rita Marcotulli duo (Paolo Fresu, tromba, flicorno, effetti e Rita Marcotulli, pianoforte, effetti).

Benché si conoscano e si stimino vicendevolmente da moltissimo tempo e che abbiano spesso incrociato i propri strumenti in diversi progetti, Rita Marcotulli e Paolo Fresu non avevano ancora pensato ad un incontro in duo che ha tutte le carte in regola per affascinare e conquistare. Ovvio che si giochi “in casa”, su quel famoso tocco mediterraneo che i due conoscono alla perfezione. Sensibilità, nuance e poesia da ricercare nell’intimo di due grandi interpreti della musica contemporanea.

A questo punto della sua fortunata e lunga carriera, non serve più enumerare incisioni, premi ed esperienze varie che hanno imposto Paolo Fresu a livello internazionale e che ne fanno sistematicamente ed ecumenicamente amare la sua musica: dentro al suono della sua tromba c'è la linfa che ha dato lustro alla nouvelle vague del jazz europeo e l'enorme e inesauribile passione che lo sorregge da sempre.

Pianista e compositrice, Rita Marcotulli è tra i più versatili e apprezzati jazzisti italiani, amata e rispettata il suo stile unico e le sue capacità improvvisative. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con alcuni tra i più importanti nomi del panorama jazz, tra cui Chet Baker, Pat Metheny, Joe Henderson, Keny Wheeler, e – in ambito pop – con Pino Daniele e Max Gazzè.