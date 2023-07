Facile pedalata in notturna della tra le vie del centro di Ventimiglia, Camporosso mare, Vallecrosia e Bordighera

L'associazione FIAB Riviera dei Fiori organizza per domenica 23 luglio, la Notturna Fiab, una facile pedalata tra le vie del centro di Ventimiglia, Camporosso mare, Vallecrosia e Bordighera.

“Abbiamo preparato un itinerario urbano adatto a tutti di circa 12 km spiegano gli organizzatori -, che si snoda principalmente su strade secondarie a basso traffico, piste ciclabili e lungomare. In questa calda estate in Riviera la musica ci farà ballare non solo nei locali e nelle piazze ma anche on the road grazie alle casse montate sulle nostre biciclette.

Il ritrovo è alle ore 21 sul Solettone Nord a Vallecrosia con arrivo a Sant'Ampelio a Bordighera. Al termine, chi vorrà potrà seguire i volontari da Mambrin e prendere in autonomia una fresca fetta di anguria. Ricordiamo l'uso obbligatorio di luci, casco e giubbino catarifrangente e di controllare in tempo utile che il proprio mezzo sia in buone condizioni. Consigliamo di portarsi dietro una camera d'aria in caso di foratura: nella sfortunata evenienza i nostri volontari saranno pronti a dare una mano. Ad eccezione dei bambini al di sotto dei 14 anni e dei soci Fiab per cui l'evento è gratuito, chiediamo un piccolo contributo di 5 euro a persona”.

Info e iscrizioni: https://fb.me/e/4yUTq54CW - Dario 3342485043, anche Whatsapp - info@fiabrivieradeifiori.it