E' morto 'Il Geometra': questa mattina ci ha lasciato l'imprenditore ponentino Piergiorgio Parodi

E’ morto, questa mattina, Piergiorgio Parodi soprannominato ‘Il Geometra’, imprenditore di grande levatura e papà di Beatrice, che sta portando avanti le aziende di famiglia.

Di Piergiorgio Parodi, che aveva 81 anni, si possono raccontare tante storie, tanti aneddoti che hanno caratterizzato la sua vita di imprenditore. Ci soffermiamo su quella che più riassume moto bene la sua genialità e il suo carattere imprenditoriale: all’età di 30 anni solo con le sue forze e la sua intelligenza ha lasciato la sua terra per approdare prima a Montecarlo, poi in Marocco, dove ha messo a frutto la sua poca esperienza, ma la sua grande volontà e determinazione diventando in capo a qualche anno l’imprenditore che tutti abbiamo conosciuto. Tuttavia all’apice del successo nel Magreb, ha deciso di tornare e investire nella sua terra i frutti del suo lavoro, cambiando per sempre la fisionomia di questa provincia

Ecco questo è il genio e la generosità di una persona che se sapeva bene fare gli affari altrettanto bene sapeva come essere riconoscente ad un luogo che tanto gli aveva dato. Oggi tutti si stringono attorno a Beatrice, sua figlia, nell’ultimo saluto augurando buon viaggio nella preghiera. “Ringraziamo il Dottor Giovanni Cenderello e la sua equipe dell’ospedale civile di Sanremo – evidenziano dalla famiglia Parodi - per la professionalità e la disponibilità. I funerali saranno officiati da Mons. Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, domani pomeriggio alle 16, nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta.