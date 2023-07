Ventimiglia: Barnabà e Veziano propongono la trasformazione delle 'Case Gina' in un museo dell'emigrazione

Gli storici ventimigliesi dell’emigrazione, Enzo Barnabà e Paolo Veziano, hanno scritto al sindaco della città di confine, per proporre la trasformazione dei sentieri che collegano il comune di Ventimiglia a quello di Mentone, venga protetta in previsione di essere utilizzata, in futuro, come locale in cui creare un piccolo museo sull’emigrazione transfrontaliera.

“Da oltre un secolo – dicono - come dimostrato da pubblicazioni e da ricerche archivistiche, i sentieri che collegano il comune di Ventimiglia a quello di Mentone sono stati percorsi (a cominciare dagli italiani e dagli ebrei) da coloro che hanno sperato di trovare in Francia una vita migliore. Tra la frazione di Grimaldi e quella di Mortola Superiore, esiste un gruppo di abitazioni (denominato ‘Case Gina’) abbandonate già nel corso della seconda guerra Mondiale e definitivamente negli anni ‘50. Le abitazioni, in pessimo stato di conservazione, sono state non a caso oggetto di attenzione artistica e mediatica poiché conservano importanti tracce (antiche e recenti) di questo passato. Tracce che costituiscono un patrimonio storico che rischia di disperdersi e che, a giudizio degli scriventi, va preservato e custodito”.