Riva Ligure: deposizione di una corona alla memoria dell'agente di Polizia Emanuela Loi

Mercoledì prossimo alle 10, a Riva Ligure in occasione della ricorrenza del 31° anniversario della strage di Via d’Amelio, il Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore deporrà una corona presso la stele dedicata alla memoria dell’Agente della Polizia di Stato Emanuela Loi, in servizio di scorta al giudice Borsellino e deceduta nell’attentato.

La stele era stata posizionata al Centro Sportivo Polivalente Spazio Giovani di Riva Ligure nel corso di una cerimonia ufficiale tenutasi nella stessa data dello scorso anno in occasione della ricorrenza del trentennale della strage di Via d’Amelio.