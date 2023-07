Tornerà la Festa della Lega in provincia di Imperia: confermata la presenza di numerosi big

A settembre tornerà la festa della Lega al Palabigauda di Camporosso. Un appuntamento atteso da simpatizzanti e militanti quello del 2 e 3 settembre che torna dopo lo stop negli anni della pandemia. "Sono in via di definizione – dichiara il segretario provinciale della Lega di Imperia Antonio Federico - importanti appuntamenti. Innanzitutto la Bigauda Fest, giunta alla terza edizione che è un evento tra i più amati dai big e dal popolo della Lega. Sarà un momento di aggregazione e di confronto per rinsaldare lo spirito di comunità e salutare l’inizio di settembre, dando spazio sia al dialogo che a momenti conviviali”.

Per la festa di settembre viene già confermata la presenza del segretario della Lega in Liguria e Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti l'on. Edoardo Rixi. In definizione il resto delle partecipazioni, dalla segreteria provinciale lavori serrati per portare anche altri politici nazionali oltre ai rappresentanti locali.



Confermata poi la partecipazione anche all'evento clou della Lega: Pontida. “Il 17 settembre invece è previsto il tradizionale ritrovo sul pratone di Pontida – continua il segretario Antonio Federico- . Una grande festa di libertà, lanciata per l’edizione 2023 nel Corso del recente Consiglio federale del partito di maggio. Per fissare per tempo il proprio posto sul pullman, in partenza da Ventimiglia con soste a Bordighera, Sanremo, Riva Ligure e Imperia, contattare la Segreteria Organizzativa Provinciale al numero 328/7737357 in orario di ufficio".