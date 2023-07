Sanremo: discoteca fino alle 4 sul lungomare Calvino, i residenti della zona scendono sul piede di guerra

Estate, tempo di vacanze, di mare e di divertimento serale con i più giovani sempre alla ricerca di musica e di un luogo di aggregazione dove poter ballare. A Sanremo non mancano mai, però, anche le lamentele di residenti e turisti che la notte vogliono giustamente riposare senza sbarramenti alle finestre ed aria condizionata accesa, per evitare rumori assordanti.

Nella città dei fiori abbiamo registrato decine di lamentele in diverse zone della città, tra corso Marconi, lungomare Trento Trieste e altro ma, almeno per ora, ci arrivano quest’estate da chi vive a ridosso del lungomare Calvino. Residenti e turisti che vivono tra via Nino Bixio, via Verdi e la zona retrostante, infatti, ci hanno segnalato che da uno stabilimento balneare arriva musica a tutto volume, con Dj e luci fino alle 4 del mattino.

“Al momento abbiamo registrato la situazione insopportabile solo sabato scorso – ci hanno detto – ma, visto che l’estate è appena iniziata, non vorremmo dover sostenere un’intera stagione così. Sarebbe opportuno che, chi di dovere faccia le opportune verifiche. Capiamo perfettamente che la gente ed i giovani in particolare vogliano divertirsi ma anche chi propone questo tipo di serate deve comprendere che c’è invece chi ha bisogno di riposare”.

Si tratta, ovviamente, dell’atavico problema tra chi vuole un’estate ‘rumorosa’ e basata sul divertimento e chi, invece, dopo una giornata in spiaggia (chi è in vacanza) o a lavoro, preferisce una serata tranquilla tra le mura domestiche e, soprattutto, una notte di sonno. Come già capitato in altre occasioni servirà una mediazione per poter coesistere anche in questa calda estate.