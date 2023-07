San Bartolomeo al Mare: "Aspettando il Rovere", domenica sera concerto Quantum One

Gli artisti invitati sono Andrea Vettoretti (chitarra) e Riviera Lazeri (Violoncello) con lo spettacolo "Quantum One", un viaggio attraverso l'Universo, un'emozione che unisce i suoni cosmici con la poetica musicale dell'artista, per un'esperienza unica; realizzato in collaborazione con l’Astrofisico Paolo Giommi e il divulgatore scientifico Fabrizio Marchi, con il contributo straordinario del chitarrista e compositore Andrew York (Grammy Award nel 2005 con i Los Angeles Guitar Quartet) e dell’attrice Sabrina Impacciatore. In Quantum One, “la musica di Andrea Vettoretti interagisce con i suoni cosmici dove tradizione e innovazione si uniscono per ottenere nuove suggestioni sonore ed emozioni. Gli strumenti costruiscono nuove emozioni e nuove sonorità`, con grande eleganza e con uno stile unico. Un onirico percorso musicale dall'inizio dei tempi, dalla prima luce dell'Universo, per riscoprire alla fine la grande bellezza del Pianeta Blu, la nostra casa”.