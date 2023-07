5° appuntamento con il Memorial ‘Fabiola Brancato’ per raccogliere il suo testimone e ricordare l’importanza della prevenzione

Si svolgerà venerdì 21 luglio, per la prima volta in notturna, a Ventimiglia, l’atteso appuntamento con “Corri per Fabiola”, quinta edizione della manifestazione organizzata per ricordare Fabiola Brancato, la quarantaquattrenne prematuramente scomparsa nella città di confine.

Le sorelle, la famiglia e gli amici della giovane, portano avanti quello che era il desiderio di Fabiola: dar vita a un evento che con forza ricordi a tutti quanto siano fondamentali la prevenzione delle patologie oncologiche e la diagnosi precoce. Era infatti desiderio della povera Fabiola poter mandare un messaggio molto forte sull’importanza di questo tema a lei molto caro e per il quale cercava di battersi quotidianamente. Per questo aveva pensato di organizzare una corsa e coinvolgere quante più persone possibile per sensibilizzarle.

L’evento, promosso dall’associazione Noi4You, Sportello di ascolto e aiuto alle donne, prevede una corsa che può essere di 10 o 5 km e una Baby marathon.

Pre-iscrizioni presso l’Autoscuola “Mediterranea” in Passeggiata Cavallotti, 47 a Ventimiglia.

Iscrizioni presso il Resentello a partire dalle 19.30, partenza alle ore 21

Organizzazione tecnica Ventimiglia Marathon – con la partecipazione della Palestra SportActive.

Per informazioni: Gemma Brancato +39 3479754501

Indossa il colore giallo contro la violenza sulle donne e corri o cammina con noi!