Mare Cultura la festa del Porto di Sanremo: un weekend di premi, eccellenze e conferenze

Mare Cultura: conferenze ed eccellenze enogastronomiche del territorio si incontrano per la grande festa del Porto di Sanremo. Sono queste le premesse che accompagnano la seconda edizione dell'evento targato CNA, per un weekend ricco di attività. Le interviste Il taglio del nastro Questa mattina il taglio del nastro con le autorità. Erano presenti: Luciano Vazzano, direttore CNA Imperia; Michele Breccione, presidente di CNA Imperia; Cristiano Tomei coordinatore di CNA Turismo e Commercio; Olmo Romeo, referente territoriale CNA Imperia Commercio e Turismo; Gabriele Rotini, responsabile CNA Agroalimentare Nazionale; il Senatore Gianni Berrino; gli assessori del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi, Mauro Menozzi e Silvana Ormea; Ciro Esse, presidente club per l'UNESCO Sanremo; Claudio Porchia, presidente dell'associazione Ristoranti della Tavolozza.

“Il mare declinato a 360 gradi” è il fil rouge che accompagnerà questa edizione che si dividerà tra gli stand lungo il porto vecchio di Sanremo e gli incontri dentro al forte di Santa Tecla. Il tema del mare, dalla pesca alla tavola, dai libri alle immagini, dalla musica al cabaret, passando attraverso i sapori e profumi proposti dai locali della zona e dagli chef impegnati in straordinari show cooking. I premi a Villa Nobel

Anteprima della manifestazione, ieri sera, nella suggestiva cornice offerta dal parco di Villa Nobel a Sanremo. Oltre agli organizzatori e alle numerose autorità, era presente anche il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana. È stata l'occasione per conferire il premio di questa edizione di Mare Cultura, un riconoscimento andato a: Isabella Piergiovanni dell'imbarcazione da pesca, Furore IV del Porto Vecchio di Sanremo. Premiati anche Paola Chiolini de La Balena Bianca di Vallecrosia e Ivo Orengo dell’Osteria Cian De Bià di Badalucco.

Il premio intende valorizzare le migliori espressioni creative della cultura, in cui si fondono amore per il territorio e la tradizione, creatività e innovazione. Il premio è stato pensato come punto un riconoscimento per tutti coloro operano con coraggio, curiosità, creatività e innovazione.

“La creatività e il rispetto dell’ambiente sono fattori decisivi per vincere le sfide del futuro” –spiega Luciano Vazzano della Cna Imperia – nel settore del turismo eno-gastronomico puntare all’innovazione è la strategia migliore per valorizzare le eccellenze del territorio e sostenerne il loro giusto posizionamento a livello economico e turistico”

Per l'occasione sono stati realizzati tre gioielli d’oro, che portano la firma del maestro artigiano orafo, Marco Taddei, con colori diversi e raffiguranti il simbolo della manifestazione MareCultura, il Gambero unito ad un fiore, in omaggio alla città di Sanremo, sono stati consegnati. Il premio in oro bianco è stato assegnato allo chef Roberto Verta, protagonista competente e di talento sempre impegnato a promuovere le eccellenze del territorio e con l’attenzione sempre rivolta alla qualità e rispetto dell’ambiente.

Il premio in oro giallo è andato alla coppia di giovani chef del ristorante Cavetu di Bordighera, Oscar Martinelli e Alberto Piazza, per la capacità di trasformare i prodotti del territorio valorizzandone le tradizioni con creatività e originalità. Il premio in oro rosa è stato assegnato alla giornalista e divulgatrice scientifica Renata Cantamessa, conosciuta come Fata Zucchina, per la sua intensa attività di comunicazione e promozione delle eccellenze artigiane, come il suo ultimo lavoro, Cappuccetto Green, che rappresenta uno dei libri più interessanti a livello nazionale unito ad una importante finalità benefica.

“Quando gli spazi della festa ospitano appuntamenti come questo significa che la cultura è importante - prosegue Vazzano - e noi vogliamo dare sempre più attenzione al contesto culturale sostenendo i talenti artigiani. Il premio vuole rappresentare un segno di riconoscimento per un'attività svolta fuori dal comune insieme a un impegno coerente nella difesa e promozione del territorio". Gli stand sul Porto e le conferenze a Santa Tecla

Sul porto le migliori aziende artigiane saranno protagoniste con i prodotti eccellenza del territorio, laboratori e degustazioni. I momenti di cultura al Forte, si aprono con un convegno sulla Dieta Mediterranea con importanti relatori nazionali e musica con la cantante Marina Pannuzzo, il cabaret e l’umorismo con Tiziano Riverso e con la conduzione di due importanti giornalisti del food, Renata Cantamessa e Claudio Porchia. Il commento delle autorità

“Non una sagra enogastronomica, ma una riflessione sul mare quale pilastro dell’economia matuziana - spiega Luciano Vazzano, direttore CNA Imperia – e il mare è visto anche come risorsa da preservare che offrirà lo spunto per parlare di argomenti di attualità: dai cambiamenti climatici all’inquinamento, passando per la sostenibilità. Il mare va tutelato e per farlo bisogna conoscerlo. Per questo si parla di cultura del mare. Così si valorizzano anche le nostre aziende, le imprese artigiane e tutti quei professionisti che lavorano grazie al mare. Anche in questa seconda edizione ospiteremo numerosi esperti del settore, imprese che metteranno in mostra servizi innovativi e prodotti di eccellenza. Un’occasione di confronto aperta a tutta la città e non solo una vetrina promozionale”.