Questa sera a Riva Ligure il concerto di Nicholas Deplano in arte Feet Deejay

Questa sera a Riva Ligure per l'esplosiva estate di manifestazioni nello splendido centro storico del borgo marinaro appuntamento musicale in Via Martiri della Libertà lato levante alle ore 21.00 si esibirá Nicholas Deplano in arte Feet Deejay.



"Questo é il primo di due appuntamenti con Nicholas - commenta l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - sono particolarmente contento che anche il 15 agosto tornerà a trovarci ed a suonare i suoi pezzi. Nicholas é un esempio per tutti e averlo nel nostro calendario manifestazioni é un onore ed un orgoglio. Nicholas Deplano è nato senza gli arti superiori e fin da bambino ha saputo adattare tutta la sua vita a questa realtà, non rinunciano ai suoi sogni".