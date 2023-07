“I D-Sparsi” a Dolceacqua, la cover band si esibisce in piazza Mauro

Sarà la cover band de “I D-Sparsi” a ravvivare la serata di lunedì prossimo, il 17 luglio, dalle 21.30 in piazza Mauro a Dolceacqua con brani di Ligabue, Vasco Rossi, Zucchero e Timoria. Ottima musica per un vasto repertorio rock italiano che lascerà senza fiato. Un live dinamico e coinvolgente.

Il gruppo è nato del 2016 dall’unione di cinque musicisti: Andrea Zoccali, voce, Andrea Lanza alla chitarra, Marco La Moglie alle tastiere, Alessio Masseglia alla batteria e Piero Calista al basso.

L’evento è stato organizzato dal Centro Culturale di Dolceacqua, la Protezione Civile di Dolceacqua, l’Unione Sportiva Dolceacqua, il “Bar Doria” e il ristorante pizzeria “Osteria di Caterina” con la preziosa collaborazione del comune.

Concerto in ricordo di Renato Gamalero, anima gentile, cordiale, competente in campo musicale e non solo che con la sua opera trainante e lungimirante, fondando il Centro Culturale per la cittadinanza, ha fatto la differenza in materia di cultura a Dolceacqua.