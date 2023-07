Ventimiglia, il dottor Guido Pastor va in pensione

Il dottor Guido Pastor va in pensione. Con un semplice avviso, ben evidenziato, all’ingresso del Centro Medico Sportivo “Rudy Barillà” di via Sottoconvento 57 a Ventimiglia il specialista nel settore, e non solo, comunica ai propri assistiti e a tanti concittadini che lo stimano che chiuderà la propria attività a partire da domani, sabato 15 luglio, per raggiunti limiti di età.

"Auguriamo con affetto al dottor Pastor un meritato riposo nella sua val Nervia in compagnia dei familiari e amici, con l’auspicio di rivedere presto in funzione il complesso termale di Pigna anche per beneficiare delle acque solfuree e delle animazioni proposte" - dice un lettore, Eduardo Raneri.