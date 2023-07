Difesa del suolo: 450mila euro da Regione Liguria ai comuni della provincia di Imperia

Regione Liguria, nell’ambito della programmazione degli interventi in materia di difesa del suolo, ha destinato a 66 comuni della provincia di Imperia, circa 450 mila euro.



"Si tratta di comuni dove sono presenti aree soggette a inondazione e frana. I fondi potranno essere usati per la manutenzione ordinaria degli alvei, la difesa idraulica e dei versanti. - l'ha dichiarato Mabel Riolfo, consigliere regionale della Lega Liguria - Una buona notizia, vista la fragilità del nostro territorio, e la necessità di mettere in campo tutte le azioni possibili per attenuare il rischio di alluvioni e quello idrogeologico”.