Diano Marina: stop al traffico lunedì prossimo in via Agnese per lavori di Rivieracqua

Da lunedì a venerdì prossimo il traffico veicolare in via Agnese a Sant'Anna, ex passaggio a livello, per la posa dei tubi dell’acqua e della fognatura. Anche il passaggio pedonale verrà interdetto durante tutta la durata dei lavori, tranne la sera, da fine orario di lavoro fino al mattino successivo. La chiusura è stata richiesta da Rivieracqua per effettuare dei lavori già programmati.