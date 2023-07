AAA cercasi autisti e non solo per Riviera Trasporti: aperte selezioni

AAA cercasi autisti d'autobus e collaboratori d'esercizio anche in provincia di Imperia. Riviera Trasporti Piemonte ha indetto una gara per l'assunzione di tre autisti da assumere con contratto a tempo indeterminato da mettere in forze presso il deposito di Pieve di Teco oppure Ormea o Lesegno. Le domande andranno andranno presentate entro le ore 10 del 24 luglio 2023. Le prove invece si svolgeranno il 27 luglio a partire dalle ore 9 presso la sede di Imperia.



Inoltre è stata indetta da Riviera Trasporti una selezione per formare una graduatoria per assumere personale da destinare ad attività di pulizia e rifornimento autobus e mansioni di supporto all'esercizio. In questo caso le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 10 del 26 luglio mentre le prove si terranno il 31 luglio. I primi cinque candidati, all'esito della verifica del possesso dei requisiti richiesti, saranno assunti subito a tempo indeterminato.



Per entrambe le selezioni è richiesto il possesso della patente di categoria D con CQC persone. Ogni comunicazione relativa ai bandi è consultabile sui siti www.rtpiemonte.it e www.rivieratrasporti.it.