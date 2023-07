Ventimiglia: con un incontro d'eccezione al via a Grimaldi la rassegna ‘Non Solo Spiaggia’ diventata maggiorenne

‘Letteratura e musica… sospese sul mare’: cinque sabati estivi per la 18ª edizione di ‘Non Solo Spiaggia 2023’ organizzati dalla SOMS, in collaborazione con la libreria Logoteca di Ventimiglia, presso la sede di Via della Pace a Grimaldi Superiore

15 luglio ore 18

Alessandro Carassale

“Mercanti d’olio. Circuiti commerciali dalla Liguria all’Atlantico”

Dialoga con l’autore Marco De Vecchi dell’Università di Torino. Intermezzi musicali di Brigitte Autret, già violinista dei Solisti Veneti

Nel corso del Settecento la coltura dell’olivo conobbe il massimo sviluppo. Vi furono ragioni di convenienza e di adattamento a un mercato che evolveva rapidamente. In Italia, gli enormi investimenti di capitali e di lavoro nelle campagne vennero dettati dall’urgenza di avere quantità d’olio eccedenti da immettere nei circuiti commerciali internazionali al fine di soddisfare la crescente domanda. Il volume si concentra in particolare sul Ponente ligure…

Prossimi incontri:

22 luglio ore 18

Daniela Cassini

“Italo Calvino, il partigiano Santiago”

Dialoga con l’autrice Elisa Veronesi dell’Università di Nizza. Intermezzi musicali dell’arpista Claudia Lorenzi.

29 luglio ore 18

Ico Ferrero

“L’amore e il pensiero negli animali e l’uomo”

Libro di Serge Voronoff per la prima volta tradotto in italiano. Dialoga con il curatore del libro il dott. Sergio Pallanca.

A metà conferenza, sarà presentato il Gruppo “Life Power” che opera a Grimaldi.

5 agosto ore 18

Monica Di Rocco

“Ricordati di me”

L’emigrazione dal Sud a Grimaldi.

Dialoga con l’autrice, il parroco don Diego Goso

12 agosto, eccezionalmente alle ore 21

Raimondo Pittaluga

“Immagini sotto le stelle”

Proiezione di immagini rare e significative di Grimaldi e della sua storia.