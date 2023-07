Pontedassio: sabato "Margherite en plein air", una sfida a colpi di fiore

Sabato, a partire dalle 18, l’ottocentesca corte del palazzo comunale di Pontedassio si animerà di fiori e colori. Nell’attesa della celebrazione della festa patronale di Santa Margherita torna infatti l’evento “Margherite en plein air”, corso di composizione floreale che vedrà sfidarsi all’ultimo fiore i numerosi partecipanti.



La giuria, composta da Alessandro Piana, Franca Mela e Carolina Papone premierà le composizioni floreali più aderenti al tema assegnato, più elaborate e più originali. Al termine della manifestazione ci sarà un aperitivo per tutti i partecipanti.

"Tante le persone già iscritte ma c'è ancora posto. Chiunque vorrà partecipare lo potrà fare telefonando al numero di cellulare 393.43 21 1 55 o scrivendo alla mail b.papone@comune.pontedassio.im.it" - ricordano dal Comune.

L’introduzione di un tema colorato a cui dovranno ispirarsi i partecipanti nell’elaborazione delle composizioni floreali è la principale novità di questa edizione. "Ci sarà poi un intrattenimento musicale dal vivo che allieterà l’evento" - spiega l’assessore alla cultura Benedetta Papone.



Anche il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana sottolinea l’importanza di questa manifestazione: "Ricordo il successo dell'estate scorsa del primo corso di composizione coi fiori freschi organizzato dall'amministrazione comunale di Pontedassio, capitanata dal sindaco Ilvo Calzia, su istanza dell'assessore Benedetta Papone per celebrare la festa di Santa Margherita, molto sentita. Sono sicuro che quest'anno la manifestazione sarà ancora più partecipata, contribuendo sensibilmente a valorizzare il fiore in tutte le sue sfaccettature dalla storia legata ai pionieri della floricoltura alla bellezza delle varietà più apprezzate in tutto il mondo, ambasciatori della nostra terra e del lavoro dei produttori".