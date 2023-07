Fattorie di Gusto, nuova collaborazione con la rete di imprese “Terre del Moscatello”

Una nuova experience alla scoperta dei luoghi magici della Riviera dei Fiori: Fattorie di Gusto, brand del turismo di qualità di Confesercenti e Consorzio turistico TCS, ha siglato una nuova collaborazione con la rete d'imprese “Terre del Moscatello”. Da questo sodalizio, grazie ad un protocollo d’intesa sottoscritto in questi giorni nella sede di Taggia, nasce un nuovo pacchetto turistico esperienziale legato all’enoturismo, detto comunemente “turismo del vino”, un’esperienza in cui la degustazione delle produzioni vinicole locali si abbina alla visita dei luoghi e dei territori di produzione, alla conoscenza della cultura, delle tradizioni e delle persone.

“Un’escursione che ha il vino e il suo valore culturale come protagonista, con un mix unico tra prodotto, territorio, persone da conoscere attraverso percorsi bike e trekking – dichiara Giacomo Ferrari, presidente della rete d'imprese “Terre del Moscatello” - un viaggio alla scoperta del celebre “Moscatello di Taggia”, un antico vitigno autoctono ligure, legato ad una storia importante essendo tra i vini liguri più famosi già dal 1400, esportato nel Nord Europa e apprezzato alla corte del Papa e dalla nobiltà. Oggi è tornato alla luce grazie ad un intenso lavoro in partnership tra coltivatori locali e istituzioni”.

“Una nuova collaborazione importante per il nostro territorio – aggiunge Sergio Scibilia, presidente TCS e segretario provinciale di Confesercenti – abbiamo scelto un partner innovativo e molto operativo per coniugare i valori della nostra terra con il turismo, per poter offrire nuove esperienze di Gusto e far scoprire i nostri antichi borghi. Stiamo pensando a nuovi eventi , ad essere presenti in alcune importanti fiere internazionali, a distribuire il nuovo pacchetto turistico nelle strutture turistiche ricettive e balneari della nostra provincia”.