Con un recital di poesia e musica ‘A sud dove comincia il sogno’, il Teatro dell’Albero debutta a Perinaldo

Prima volta nel paese che ha dato i natali all’astronomo Cassini per la compagnia del Teatro dell’Albero (con sede a S. Lorenzo al Mare), che festeggia quest’anno i suoi venti anni di attività, e che, per questo debutto, arriva a Perinaldo due spettacoli, il primo “A sud dove comincia il sogno”, sabato 15 luglio, in piazza Emilio Croesi, alle ore 21,30, in cui alla parte recitata farà da sfondo la musica napoletana, l’altro il 13 agosto (“Dona Flor e i suoi due mariti”) sarà la musica sudamericana.

“A sud dove comincia il sogno” nasce da un’idea di Cloris Brosca, la famosa zingara della Luna Nera di una popolare trasmissione televisiva di Rai 1, ed è un recital di poesia e musica con gli attori del Teatro dell’Albero Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino e con il “Terra del Sol Quartet” Chantalle Allomello voce, Celine Celucci mandolino, Mauro Demoro contrabbasso, Fabrizio Vinciguerra chitarra.

Spiegano dal Teatro dell’Albero: “Le tiepide notti punteggiate di luminosissime stelle hanno suggerito l'atmosfera di questo recital dove il sogno, lo stupore, l'incanto di fronte all' amicizia , alla natura e all'amore, rappresentano il filo rosso che lega tra loro i pensieri poetici di Erri De Luca, Stefano Benni, Eduardo De Filippo, William Shakespeare Dante Alighieri, ma anche Gianni Rodari, M. Angela Gualtieri, Giacinto Scelsi, A.Maria Ortese, Bertold Becht e Nazim Hikmet, il tutto accompagnato dalle più belle canzoni della musica napoletana”.

E Perinaldo, il borgo delle stelle, è senz’altro una delle più belle cornici per fare da sfondo a questo evento.