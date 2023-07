Con Achille Maccapani approda a Bajardo la nuova indagine del commissario Orengo

Sabato alle 18, alla Chiesa San Rocco di Bajardo si terrà la presentazione del romanzo “Sanremo e il tesoro di Hitler” di Achille Maccapani (Fratelli Frilli Editori), organizzata dal comune di Bajardo, con la collaborazione della Libreria Logoteca di Ventimiglia. A dialogare con l’autore sarà Remigio d’Aquaro.

Il romanzo, dedicato alla terza indagine del commissario Orengo, è un’indagine tra passato e presente, che parte da un omicidio presso l’Hotel Royal di Sanremo, di cui è vittima un dirigente pubblico bavarese, Thomas Lenhoff, arrivato in città ufficialmente per partecipare a un torneo internazionale di Texas Hold’em al Casinò. In realtà Lenhoff doveva formalizzare l’acquisto di un pezzo unico di gioielleria storica, reperito nel dark web: una collana Van Cleen & Harpels del 1925, dono di nozze di Esther Lanzmann, rubato dall’esercito nazista durante la notte drammatica tra il 24 e il 25 novembre 1943, quella della retata delle famiglie ebraiche a Sanremo.

Proprio dall’omicidio e dagli indizi lasciati dalla vittima prende il via l’indagine del commissario Francesco Orengo, lo sbirro di Castel Vittorio, che si ritrova ad alternare le proprie ricerche investigative con la lettura di saggi e documenti storici, appositamente desegretati. A mano a mano che la ricerca del colpevole si evolve, Orengo dovrà fare i conti con parecchie difficoltà, depistaggi e perfino agguati. Fino alla svolta finale sconvolgente.

Nel romanzo non mancano inoltre numerose scene ambientate durante il periodo storico tra il 1938 e il 1943, compreso un cameo (di finzione narrativa) del giovane Italo Calvino, nelle vesti del partigiano Santiago.

Il libro è ambientato in tutto il ponente ligure (Sanremo, Castel Vittorio, Pigna, Isolabona, Dolceacqua, Bajardo, Apricale, Olivetta San Michele e Airole) e nella vicina Costa Azzurra.

Sin dalla sua pubblicazione, il romanzo è stato subito apprezzato e accolto dai lettori, entrando rapidamente anche nella classifica top 100 di Amazon. L’autore ha già presentato il libro nelle scorse settimane in occasione delle rassegne nazionali “Maggio in giallo” di San Giuliano Milanese e “AG Noir Festival” di Andora, oltre che presso varie località del ponente ligure.

Inoltre le novità non finiscono qui: il prossimo 31 agosto 2023 uscirà nelle edicole italiane una nuova edizione di “Delitto al Festival di Sanremo – La prima indagine del commissario Francesco Orengo”, in abbinamento al quotidiano “La Gazzetta dello Sport”: si tratta della tredicesima uscita della collana “Noir Italia – Delitti all’ombra del Bel Paese”, curata da RCS Mediagroup in collaborazione con Fratelli Frilli Editori. Il suddetto romanzo è stato infatti prescelto dal gruppo RCS quale unico titolo dal catalogo Frilli per rappresentare il ponente ligure all’interno della collana di romanzi gialli ambientati in Italia.