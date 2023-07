Sanremo: servizio di controllo della Polizia Municipale in piazza Battisti, 90 mezzi verificati

Servizio di controllo della Polizia Municipale di Sanremo, ieri sera nella zona di piazza Cesare Battisti, di fronte alla vecchia stazione ferroviaria. Un servizio, che verrà ripetuto anche nelle prossime settimane e che ha come obiettivo esclusivamente la prevenzione e la sicurezza stradale.

Nel corso della serata, tra le 21 e le 24, sono stati diversi i mezzi fermati. Tra questi spicca uno scooter sul quale viaggiavano tre persone ed un uomo che aveva un tasso alcolico nel sangue superiore a quello consentito. In entrambi i casi sono state ritirate le patenti dei conducenti.

In totale sono stati controllati 90 mezzi e sono state elevate multe a 6 moto con le marmitte troppo rumorose, un’auto per il taglio di corsia, un’altra perché aveva i fari bruciati. Ad altre due la multa è arrivata perché gli occupanti non avevano le cinture di sicurezza. A quasi tutti è stato eseguito il pre test per l’eventuale consumo di alcol.