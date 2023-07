Riviera italiana e francese: Piana: "Primi confronti sul progetto Alcotra Jardival 2 per valorizzare ville e giardini"

Si è svolta martedì scorso online la riunione tecnica di avvio del Progetto Alcotra Jardival 2 dedicato alle Ville e Giardini della Riviera Italiana e Francese che si svilupperà sino a maggio 2024. L’area Alcotra di riferimento per la Liguria è la sola Provincia di Imperia.

"Il primo progetto comunitario Alcotra Jardival aveva già visto la partecipazione dell'Agenzia Regionale per la Promozione ‘in Liguria’ come partner diretto - spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing territoriale e ai Parchi Alessandro Piana - negli anni 2015 e 2016, finanziato con fondi del P.O. Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014-2020. L'obiettivo, già allora, era quello della riqualificazione, valorizzazione e promozione di una rete di giardini della Riviera Italo-Francese, in accordo con altri Enti della Provincia di Imperia e della Riviera Francese". Oggi la proposta presentata all'autorità di gestione vede un plafond complessivo del progetto pari a oltre 1,8 milioni di euro. "I principali asset proposti riguardano lo svolgimento di attività di promozione e comunicazione - aggiunge il vice presidente Alessandro Piana - previste per il Parco di Villa Ormond a Sanremo, il Parco del Novaro a Costarainera e Parco di Villa Faravelli di Imperia, insieme a tutte le ville e giardini fruibili in Provincia di Imperia. L'intento è quello di promuovere a livello internazionale le nostre realtà, all’interno di un circuito tematico transfrontaliero e di una rete con tanti attori diversi (istituzioni, scuole, associazioni..) per divulgare l'inestimabile patrimonio culturale e paesaggistico dei Parchi della Riviera dei Fiori".

Sono partner di progetto:

- Département des Alpes-Maritimes - 06 (Capofila del progetto);

- Comune di Cannes

- Comité Regional du Tourisme Cote d’Azur

- Comune di Imperia

- Comune di Costarainera;

- Comune di Sanremo;

- Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria”