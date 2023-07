San Lorenzo al Mare: nel fine settimana appuntamento con la 'Notte della musica' e con 'Scorribanda'

La Polisportiva Valle del San Lorenzo, il Civ e la Prodeo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, visto il crescente consenso dello scorso anno, venerdì 14 luglio dalle 20.00 alle 24.00 ripropone la notte della musica ‘la San Lozzo night music’.



“Una notte – spiega l’Assessore Comune Enzo Mazzarese - dove passeggiando per il paese sarà ascoltare ben cinque band in altrettante splendide location sparse per tutto il paese.

Dalle ore 20.00 lungo le vie e piazze del paese sarà possibile ascoltare musica dal vivo ascoltando musica dal vivo, nelle varie attività aderenti all' iniziativa:

Bar Vetto : suonano i Recovered, rock trio con un repertorio misto italiano e straniero dagli anni 70 ad oggi

Ristorante Emy: dalle 20.30 suona Guido Mozitta one man band con emozioni italiane, pronto a far ballare tutta la piazza del mare (zona tapiro)

Bar Minigolf L'Oasi: Solid Rockers Dire Straits tribute band come ovvio cover band del I Dire Straits il gruppo rock britannico fondato nel 1977 da Mark Knopfler.

Bar dei Pescatori : American Idols Rock Tribute#AcDc#Aerosmith#Bon Jovi#Bryan Adams#Chris Cornell#Foo Fighters#Guns N' Roses#Journey# il rock sul mare dietro la chiesa del paese in un ambiente unico a due passi dalla spiaggia;

Le Due Marie Bistrot: in via Roma sul palco dell’area feste propone uno spettacolo che spazia tra il rock energico, il punk e un repertorio che ha lo scopo di muovere e far ballare il pubblico nella notte stellata

Vi aspettiamo!

15 luglio

Il Teatro Dell’Albero di San Lorenzo al mare ospita la seconda delle tre serate dedicate a tutto quanto è ponentino, appuntamenti su usi e costumi delle nostre terre spaziando dalla gastronomia alle erbe, dal folclore ai medicinali, la religione e le streghe... Insomma ‘Scorribanda in provincia di Imperia’ sarà un racconto di esplorazione della Liguria in cui Franco Bianchi ci accompagnerà tra il serio e il faceto nelle antiche e affascinanti realtà degne di essere ricordate e a volte tramandate”.