Sanremo: netturbino morto oggi pomeriggio dopo un incidente, il dolore del Sindaco Biancheri

"Provo profondo dolore per la drammatica scomparsa di un dipendente di Amaie Energia mentre svolgeva il suo lavoro, assieme a un collega, in circostanze assurde come quelle capitate”.

Sono le parole del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, venuto a conoscenza del drammatico incidente che ha provocato il decesso di un netturbino 51enne. “Ai familiari – termina - rivolgo le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale. Al suo collega, attualmente ricoverato in ospedale e coinvolto anch'egli nell'incidente, auguro una veloce e completa guarigione".

Il primo cittadino è andato personalmente in ospedale a portare la propria vicinanza ai familiari della vittima e al ferito.