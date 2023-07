Sanremo: sentenza Scuolabus, il Comune "E' sproporzionata visto il rifiuto della Fratarcangeli"

“Una sentenza sproporzionata e ingiusta quella giunta oggi dal Tar rispetto alla quale gli uffici sono al lavoro con il proprio legale per le valutazioni del caso”.

Sono le parole dell’Amministrazione comunale di Sanremo, in risposta alla sentenza del Tar, in relazione alla vicenda del bando per gli Scuolabus di Sanremo dello scorso anno.

“Ricordiamo che la Frattarcangeli – prosegue la nota - si era rifiutata di eseguire il servizio alle condizioni offerte in sede di gara e che grazie alla proroga del precedente affidamento accettata dal gestore uscente che si è riusciti a garantire per l’anno scolastico 2022/2023 il servizio di trasporto scolastico alle famiglie”.