Olivetta San Michele: secondo appuntamento con lo screening audiologico nella Residenza degli Olivi

Il 10 è 11 luglio 2023 presso la Residenza degli Olivi sita nel comune di Olivetta San Michele e a gestione Novamedica ha avuto luogo il secondo attesissimo screening audiologico aperto ad ospiti, parenti e abitanti.

“Il 72% delle persone over 65 anni - spiega il sindaco di Olivetta Adriano Biancheri - non ha mai eseguito un test audiologico e Novamedica, cooperativa di Bologna guidata dall’avvocato Paolo Di Bugno è sempre attiva e propositiva per tutte le iniziative dedicate alla prevenzione.

Il dottor Stefano Arioli, del Centro Audiologico Protesico lombardo, ha visitato i nostri ospiti e dato suggerimenti preziosi che permettono di approfondire le eventuali problematiche legate alla cura dell’udito ed evitare così il presentarsi di future patologie e l isolamento spesso collegato a tali problematicità”.