Imperia, incontro tra l’Amministrazione e il settore turistico: ecco le nuove modifiche al regolamento dell’imposta di soggiorno

L’Amministrazione Comunale di Imperia ha avviato nelle scorse settimane un tavolo di confronto con le categorie maggiormente rappresentative del Settore Turismo (Federalberghi Confcommercio, Assohotel Confesercenti, Federturismo Confindustria, Confartigianato Turismo, CNA Turismo). In esito a tale confronto, la Giunta comunale ha approvato ulteriori modifiche al regolamento dell’imposta di soggiorno. Il nuovo testo è stato inserito all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, in programma martedì 18 luglio, per la definitiva approvazione.

“Durante l’incontro con le categorie - spiega l’assessore al Turismo, Gianmarco Oneglio - sono state concordate alcune modifiche al regolamento al fine di adattarlo alle esigenze del territorio e alle richieste delle parti interessate. Su delega del sindaco, abbiamo ascoltato attentamente le proposte avanzate, con l’obiettivo di realizzare un equilibrio tra le loro esigenze e quelle del Comune” .

Queste le principali modifiche concordate:

-Riduzione del numero massimo di notti soggette a imposta che passa da 15 a 10;

-Esenzione dell’imposta per giornalisti e autisti di bus turistici per scopi lavorativi;

-Spostamento dell’età soggetta a esenzione per i minori che passa da 12 a 14 anni.

Una volta approvate, le modifiche apportate al regolamento entreranno in vigore dal mese di novembre.