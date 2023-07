Sanremo: un grande cuore per 'La Casa Grande di Giz', a Villa Nobel tanti amici per l'associazione

Una serata nel segno della beneficenza quella andata in scena a Villa Nobel a Sanremo, a sostegno de “La Casa Grande di Giz”. Da tempo Prime Quality con Gianmaria Leto collabora con l'associazione che da un anno e mezzo opera aiutando le famiglie dove sono presenti bambini con difficoltà.



Mino Casagrande ha fondato questa nuova realtà di aiuto con l'intenzione di realizzare qualcosa di concreto per il suo nipotino Giacomo Zunino, in arte “Giz”. Una realtà che ha conquistato il cuore di molti come testimonia la grande partecipazione alla serata presso la storica villa sanremese.



Il presidente Casagrande ha ringraziato i presenti "...per l'amicizia che dimostrate in ogni occasione, anche con l'appoggio economico. Questi aiuti ci consentono di far fronte alle esigenze sempre maggiori che abbiamo all'aumentare del numero dei piccoli pazienti appartenenti a famiglie con difficoltà economiche".

Durante la serata è stato presentato lo staff operativo ed i componenti del direttivo. Casagrande ha sottolineato come ognuno di loro operi con spirito di appartenenza e cuore per sostenere l'ente che oggi, tra trattamenti di psicomotricità, logopedia e psicologia, assiste più di 100 piccoli pazienti.

"Ho sottolineato la preoccupazione per il continuo afflusso in aumento così come la soddisfazione per i risultati che Giorgia, Giada, Lisa ed Alessandra riescono ad ottenere" - ricorda Casabianca.



Nel corso della serata sono intervenuti diversi ospiti. Tra di loro ha preso la parola Giancarlo Ceresola, consigliere comunale di Taggia con delega alla sanità del Comune. Questi ha sottolineato l'importanza del volontariato in genere, ed in particolare in ambito sanitario. Concetto condiviso anche dal dottor Giuseppe Trucchi, neuropsichiatra infantile, che presta gratuitamente la sua consulenza di “Centro d'Ascolto” presso l'Associazione. Lui ha sottolineato come anche la carenza delle figure professionali renda il Servizio Pubblico inadeguato a fornire risposte in tempi accettabili.

La serata è stata anche l'occasione per mostrare un video, realizzato da Stefano Di Luca che ha ripreso i vari momenti di attività dell'Associazione. "Tra i numerosi presenti, - ricordano dall'associazione - c'erano i signori Leto, la signora Mastelli, i signori Colombo, il colonnello Luciano Zarbano, Capo di Stato Maggiore Legione Carabinieri Liguria; Vincenzo Palmero, Presidente CRI Imperia, Sara Perri, Presidente dell'Associazione di Volontariato “Noi4You” e numerose autorità del mondo Lions: Aurelio Negro presidente di zona, Marina Rulfi presidente club Arma e Taggia, Senia Seno, presidente del Club Ventimiglia. Gli ospiti hanno potuto gradire la cucina di Valter Gaiaudi al servizio della “Prime Quality” e hanno particolarmente apprezzato il DJ Tagos intervenuto gratuitamente per allietare la serata che è stata un grande successo".