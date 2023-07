Sanremo: grande festa al Piccolo Cottolengo per la festa dei 105 anni di Vanda Ronconi (Foto)

Una festa indimenticabile si è svolta oggi per celebrare il centocinquesimo compleanno di Vanda Ronconi una donna straordinaria che ha raggiunto un traguardo davvero speciale. L'evento si è svolto presso il Piccolo Cottolengo Sanremo e ha riunito i familiari, gli amici ospiti, i volontari e il personale della struttura.

La festa è stata resa ancor più speciale dalla presenza di Costanza Pireri, vicesindaco del Comune di Sanremo, che ha portato gli auguri ufficiali della città. Pireri ha espresso la sua gioia nell'essere presente e ha condiviso un messaggio di affetto e ammirazione per Vanda. Durante il pomeriggio Vanda ha preso la parola e ha condiviso le sue emozioni con tutti i presenti: ‘Sono lieta di rivedervi, ci vogliamo bene’. Ha concluso con un messaggio di speranza, rivolto ai presenti ‘Che il vostro animo sia sempre tranquillo e felice e che ogni vostro desiderio sia appagato’.

Il figlio di Vanda, Gilberto Ghizzoni ha colto l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto e continuano a sostenere sua madre nel corso degli anni. Ha espresso la sua gratitudine nei confronti dello staff medico che ha curato Vanda con attenzione e dedizione, ma soprattutto ha ringraziato le persone che quotidianamente le stanno vicino. Ha evidenziato che la loro presenza va oltre il semplice compito professionale, riuscendo a creare un ambiente familiare e accogliente che fa sentire Vanda come a casa.

La festa di compleanno di Vanda è stata un momento di gioia e amore, in cui la comunità si è riunita per celebrare una vita piena di ricordi, esperienze e saggezza. Questo incredibile traguardo di 105 anni è stato un'occasione per riflettere sulla bellezza della vita e sull'importanza delle relazioni umane.

Auguriamo a Vanda un anno pieno di salute, felicità e serenità, e ci uniamo al suo figlio Gilberto nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa festa straordinaria.