Sanremo: ieri le lamentele di residenti e commercianti, in via Nino Bixio asfalti tra le 4 e le 11

Retromarcia sui lavori di asfaltatura di via Nino Bixio a Sanremo. Dopo le lamentele dei residenti e dei commercianti della zona, pubblicate ieri dal nostro giornale, cambiano radicalmente gli orari di lavoro. Gli operai della ‘Masala’, infatti, opereranno dalle 4 del mattino alle 11, sospendendoli successivamente.

“I lavori di asfaltatura nel centro cittadino, in particolare in via Nino Bixio, saranno ultimati in settimana e si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 4 e le 11 del mattino. La sospensione dei lavori durante tutto il resto della giornata consentirà il regolare svolgimento delle attività commerciali e di ristorazione, annullando i disagi venutisi a creare in questi giorni. D’altra parte l’amministrazione comunale aveva già pensato di far svolgere le operazioni di asfaltatura in orari notturni, come ad esempio in corso Cavallotti. E ora in via Nino Bixio verrà applicato un orario che possa limitare al massimo i disagi”. Così l’assessore alla viabilità Massimo Donzella nell’annunciare il cambio di orario delle operazioni di asfaltatura in via Nino Bixio.

“Ultimati i lavori in piazza Bresca – conclude l’assessore –, gli interventi che interessano il centro cittadino si fermeranno, per riprendere dopo il periodo estivo. Invece, continueranno nelle zone periferiche e collinari, dove è necessario procedere alla messa in sicurezza”.