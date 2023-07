La prossima settimana una chiamata della Capitaneria per l'imbarco su un peschereccio a Sanremo

Il prossimo 17 luglio verrà effettuata una chiamata di imbarco dal turno generale, presso l’ufficio di collocamento ‘Gente di Mare’ della Capitaneria di Porto di Savona, per un marittimo con la qualifica di ‘mozzo per la pesca’ da imbarcare nel porto di Sanremo sul Motopesca ‘Mina’.

L’informazione arriva dalla Capitaneria di Imperia che conferma come la chiamata d’imbarco sia aperta a tutti i marittimi italiani e comunitari in possesso di idoneo titolo professionale e muniti di visita medica in corso di validità.