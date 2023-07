Imperia: deferito il giudice Luppi, l'Ordine degli Avvocati “Sempre contraddistinto per l'assoluto equilibrio e ponderatezza”

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia interviene con parole di solidarietà nei confronti del giudice Paolo Luppi, deferito alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura per alcune frasi pubblicate su Facebook.

La nota dell'Ordine degli Avvocati di Imperia

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia, appresa la notizia del deferimento del Dott. Paolo Luppi alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, senza voler entrare nel merito del menzionato procedimento, manifesta il proprio più vivo apprezzamento per l'operato del Dott. Paolo Luppi quale Magistrato in forza presso li Tribunale di Imperia, sottolineando, altresì, come il medesimo, nei tanti anni di esercizio delle proprie funzioni, si sia sempre contraddistinto per l'assoluto equilibrio e ponderatezza delle decisioni assunte, scevre condizionamenti di qualsivoglia natura e, soprattutto, rispettose dei fondamentali diritti degli imputati.