Emergenza Val Nervia salva gabbiano reale che stava affogando nell'oasi tra Camporosso e Ventimiglia (Foto e video)

L'associazione ambulanze veterinarie “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua salva un gabbiano reale all’interno dell’Oasi del Nervia tra Camporosso Mare e Ventimiglia prima che annegasse.

Il volatile era, infatti, avvolto da una lunga lenza da pesca di circa 10 metri, che si era attorcigliata alle sue ali e sulle sue zampe impedendogli ogni movimento. Non riuscendo a liberarsi sarebbe sicuramente morto se non fosse stato aiutato dal presidente delle ambulanze veterinarie di Imperia Igor Cassini che non ci ha pensato due volte: si è tuffato in acqua, ha raggiunto il volatile, che si trovava a una ventina di metri dalla riva, e lo ha liberato, non senza fatica, dai fili che lo immobilizzavano salvandolo.

Il gabbiano è stato immediatamente trasportato alle sede provinciale della Lipu e appena riprenderà le forze verrà poi liberato.