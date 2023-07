Disabilità, pubblicato su sito di Regione il bando per progetti relativi all'inclusione delle persone sorde in enti del terzo settore

“Sono molto soddisfatta perché la pubblicazione del bando sul sito della Regione dà seguito al mio ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio il 30 maggio e che impegnava la giunta a sostenere misure finalizzate all’abbattimento delle barriere sensoriali nell'ambito dello spettacolo”. Lo afferma la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo commentando la pubblicazione sul sito di Regione Liguria del bando 'Realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia svolti da enti del terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie interessate' .

Nel dettaglio, possono manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento gli enti del terzo settore, regolarmente iscritti nel Runts maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie interessate (persone sorde e con ipoacusia) e le Onlus iscritte nell'Anagrafe Unica dell’Ade in forma associativa o di fondazione in possesso di esperienza documentata triennale non continuativa durante gli ultimi cinque anni di operatività all’interno del territorio Ligure, nel settore dell’inclusione sociale a sostegno delle persone sorde e con ipoacusia.

“Pochi lo sanno, ma circa il 12% degli italiani, dati del Censis, ha problemi uditivi e dalle stime dell’Associazione Italiana Ricerca Sordità nel 2018 ammontavano a ben 7,2 milioni le persone con problemi di ipoacusia. Con questo bando mi auguro che tanti cinema, teatri e musei liguri adeguino le loro strutture inserendo i sottotitoli o la presenza dell’interprete Lis: la cultura non deve avere barriere!”, conclude Veronica Russo.

Ulteriori informazioni al link: https://www.regione.liguria.it/homepage-bandi-e-avvisi/publiccompetition/3621:contributi-progetti-inclusione-persone-sorde.html